Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Норвегии заявил, что Украине стоит помнить о широком жесте России по части территорий.

Республиканец в ходе беседы согласился, что Украина потеряла большую территорию. Однако вместе с этим, по его словам, Россия при всех своих возможностях не забирает всю страну. Как выразился Трамп, это «большая уступка».

По этой причине политику неясно, почему столько шума возникло из-за Крыма. По его мнению, Киеву будет очень сложно вернуть полуостров, ведь он уже годами находится под контролем и управлением России.

Трамп отметил, что в достижении договоренностей по миру есть прогресс, но он еще ведет работу как с российской, так и с украинской стороной.

«Уступка России заключается в прекращении войны и отказе от захвата всей территории Украины», — также отмечал в Белом доме Трамп 24 апреля.

Напомним, что директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин перечислял возможные условия мирного соглашения между Москвой и Киевом. Например, в договор могут включить пункты про безъядерный и нейтральный статус Украины, а также демилитаризацию и отмену всех дискриминационных законов. Также украинские власти должны будут признать независимость территорий в тех границах, в которых они находятся под контролем России.

Ранее сообщалось, что Трамп резко высказался о словах Зеленского по Крыму.