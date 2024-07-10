Эксперт Никольская: в России дефицит музыкантов и артистов оркестров

Директор Пермской краевой музыкальной школы Вера Никольская рассказала, что в настоящее время в России в сфере искусства образовался дефицит музыкантов и артистов оркестров, сообщает properm.ru .

Директор музыкальной школы Вера Никольская отметила, что шуточно называет тех ребят, которые поступили в Пермскую краевую школу, будущими миллионерами. В настоящее время образовалась высокая востребованность музыкантов. Сомнений нет, что культура будет развиваться всегда. Музыка помогает человечеству жить. На любых концертах аншлаг, потому что общество нуждается в академической симфонической музыке.

«На сегодняшний день в оркестрах не хватает струнников, «краснокнижные специальности» — это духовики», — рассказала собеседница Properm.ru.

Заниматься музыкой желательно с детства. Вера Никольская рассказала, как заметить у малыша талант. Достаточно привести его на концерт симфонической музыки. Это полезно для развития любого ребенка, даже если нет цели отдать его на обучение.

Если ребенок замирает во время концерта, внимательно слушает и не капризничает, значит, у него есть шанс. В школе у малышей перед приемом проверяют память и чувство ритма. Подобные упражнения родители часто проводят сами в домашних условиях, не осознавая этого. Ребенку необходимо повторить те ритмические последовательности, которые ему предложит взрослый, хлопая в ладоши.

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