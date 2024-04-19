Эксперт обвинил рыбоводов в обеднении рек Хасанского округа

На территории Хасанского округа расположено два рыбоводных заводов, которые занимаются восстановлением популяции лососевых. Местные жители и эксперты предполагают, что их работа негативно отражается на состоянии рек в регионе, сообщает vostokmedia.com .

Эксперт рыболовной отрасли, житель Хасанского округа призвал надзорные органы тщательно следить за работой заводов. Он вспоминает, как много лет назад можно было выловить большое количество раков и разных видов рыбы. Теперь раков нет вообще. Исчезли и другие виды рыб.

В качестве еще одного аргумента мужчина напоминает, что в последнее время перед началом зимы все чаще к людям приходят медведи. Если бы им хватало рыбы в водоемах для пропитания, они набирали бы жир и впадали в спячку.

«Рыба из моря должна зайти в реки, подняться вверх по течению к нерестилищам, отнереститься, погибнуть и стать кормовой базой для животных, других видов рыб и ракообразных. Это природный сценарий», — поясняет эксперт «Восток-Медиа».

Рыбоводы перегораживают реку в период нереста тогда, когда выгодно им. Главная цель — собрать много икры. Перекрывать забойки можно. Чтобы не нарушался природный цикл, делать это необходимо в определенные месяцы. Но на протяжении всего периода путины реки в регионе остаются закрытыми. Эксперт призвал надзорные органы узнать, почему рыбоводы поступают таким образом.

«Нас спасают тайфуны, если бы не природные катаклизмы, у нас рыба, наверное, совсем бы пропала. Когда приходит большая вода, забойки просто сносит, и рыба имеет возможность пройти вверх по течению», — рассказывает эксперт.

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