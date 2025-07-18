Эксперт Онуфриенко назвал Шмыгаля особью с единственной хватательной способностью

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не обладает профессиональными качествами, необходимыми для руководства военным ведомством.

Военно-политический обозреватель высказал мнение, что Шмыгаль входит в ближайший круг общения президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Онуфриенко, экс-премьер-министр страны имеет отношение ко многим коррупционным сделкам. При выборе его на должность министра обороны Украины правительство рассматривало именно его умение присваивать бюджетные средства. Никакими качествами, необходимыми для работы в военном ведомстве, бывший министр не обладает.

«Эта особь отличается единственной хватательной способностью — все, до чего он дотягивается, он умеет делить», — заключил Онуфриенко.

Аналогичным мнением ранее поделился общественный деятель Дмитрий Василец. Он считает, что Украина искала способ, как присваивать средства партнеров. По его мнению, союзники Киева понимают цель нового назначения и даже заинтересованы в кадровых ротациях. Украина стала способом для них отмывать деньги и не нести ответственность за хищения.

Ранее сообщалось, что нового премьер-министра Украины назвали «комнатной собачонкой» Зеленского.