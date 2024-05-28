Эксперт Остапкович: цены на кофе и какао вырастут в ближайшие три месяца

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предупредил россиян о подорожании кофе и какао, которое произойдет примерно в ближайшие два или три месяца, сообщает rostovgazeta.ru .

У основного поставщика какао-бобов в Африке возникли сложности с урожаем в связи с плохими погодными условиями. Мировые цены на товар уже поднялись на 80%, что неминуемо отразится на потребительской стоимости.

«Естественно, что через месяц-два, или максимум три, у нас повысятся цены из-за закупки. Тоже самое происходит и с кофе», — отмечает Георгий Остапкович.

Эксперт Остапкович отметил, что любая сельскохозяйственная продукция зависит от погодных условий и стихийных бедствий в конкретный сезон. Если в этом году ожидается рост цен на какао и кофе, то уже в следующем году эта же продукция может значительно подешеветь. Необходимо дождаться стабилизации ситуации с урожаем.

Ранее экономист Игорь Качалов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что кофе станет доступнее, несмотря на рост цен в 15%.

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