Эксперт Остапкович: цены на кофе и какао вырастут в ближайшие три месяца
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Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предупредил россиян о подорожании кофе и какао, которое произойдет примерно в ближайшие два или три месяца, сообщает rostovgazeta.ru.
У основного поставщика какао-бобов в Африке возникли сложности с урожаем в связи с плохими погодными условиями. Мировые цены на товар уже поднялись на 80%, что неминуемо отразится на потребительской стоимости.
«Естественно, что через месяц-два, или максимум три, у нас повысятся цены из-за закупки. Тоже самое происходит и с кофе», — отмечает Георгий Остапкович.
Эксперт Остапкович отметил, что любая сельскохозяйственная продукция зависит от погодных условий и стихийных бедствий в конкретный сезон. Если в этом году ожидается рост цен на какао и кофе, то уже в следующем году эта же продукция может значительно подешеветь. Необходимо дождаться стабилизации ситуации с урожаем.
Ранее экономист Игорь Качалов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что кофе станет доступнее, несмотря на рост цен в 15%.
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