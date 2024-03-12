Эксперт оценил инициативу трудоустройства в больницах персонала без медицинского образования

С 1 марта специалисты с немедицинским образованием получат равные права с врачами в части оказания медпомощи. Сотрудник одной из городских поликлиник Ростова положительно оценил целесообразность подобного решения, сообщает rostovgazeta.ru .

На правах анонимности врач пояснил, что в настоящее время для трудоустройства в медицинском учреждении необходимо иметь медицинское образование и соответствующий уровень аккредитации. Однако есть много специалистов, которые получали другое образование, например, физического воспитания или педагогическое. Такие сотрудники могут работать психологами, логопедами или физиотерапевтами. Больницы нуждаются в подобных кадрах.

«То есть, фактически это люди с таким же уровнем подготовки, но без медицинского образования», — уточняет доктор.

Собеседник RostovGazeta уверен, что законопроект окажет положительное влияние на восстановительную медицину, в которой особенно нуждаются пациенты после инсульта и инфаркта, а также военные СВО. Ранее без документа о медицинском образовании человека не имели право принять на работу.

«А если этих документов у специалиста нет, то он не может попасть в федеральный регистр медработников. Соответственно, медучреждение не сможет принять такого человека на работу и платить ему зарплату», — разъясняет врач, не пожелавший публиковать свое имя.

Ранее стало известно, что Минтруд РФ подготовил законопроект с новыми требованиями к трудовым мигрантам. Генеральный директор одного российского рекрутингового агентства Татьяна Долякова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как инициатива Минтруда отразится на российском рынке труда.