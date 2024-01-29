Эксперт Палий назвал три проблемы внутреннего туризма

Первая проблема — отсутствие достаточного количества баз, гостиниц и других объектов для размещения туристов. Так, в 2024 году в Казани пройдет встреча членов БРИКС. На региональном уровне уже актуальным стал вопрос, где будут жить участники конференции и туристы.

«В других регионах России проблема стоит не менее остро. Так, по самым популярным направлениям этой зимы — Краснодарский край, Москва и Петербург — было забронировано на 50% гостиничных мест больше, чем в прошлом году. Министр экономического развития Максим Решетников в своем докладе президенту отметил загруженность отелей, в том числе на горнолыжных курортах, и подчеркнул необходимость срочного решения этой проблемы», — говорит эксперт.

Вторая проблема — некоторые курортные города не соединены с регионами РФ транспортным сообщением. В каждом городе проблемы разные. В Москве летом начинаются постоянные пробки из-за большого количества автомобилей, а в Подмосковье как раз не хватает общественного транспорта. Распространенная проблема — частные перевозчики необоснованно завышают стоимость проезда.

Третья причина — недостаточное количество мест, где россияне могут приятно провести время. Для открытия парков аттракционов или новых развлекательных центров необходимо инвестирование. Не каждый регион имеет средства.

Ранее туроператор из Лабытнанги Алина Дюпина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», в каком месяце и на какое направление лучше бронировать путевки на летний отдых.