Турагент Дюпина посоветовала россиянам покупать путевки на лето в январе

Туроператор из Лабытнанги Алина Дюпина в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» рассказала, когда лучше покупать путевки на летний отпуск и какое направление будет самым удобным.

По словам эксперта турсферы, приобретать билеты на заграничные путевки зимой выгоднее, так как даже отели часто предоставляют скидки. Спрос еще не такой высокий, что отражается на ценах. Плюс ко всему, россияне могут успеть забронировать себе действительно хорошие отели даже в популярных местах. Например, особой популярностью пользуются туры в ОАЭ, Египет и Турцию.

Как уточнила Дюпина, из ЯНАО вылететь труднее, так как ямальцам еще предстоит добраться до Екатеринбурга, Тюмени или Москвы. Обычно там происходит пересадка. С приходом весны поток пассажиров даже по России увеличится. Следовательно, нужно успевать бронировать и выкупать билеты.

Помимо указанных направлений, турагент рекомендует рассмотреть Таиланд и Шри-Ланку, а также не забывать про горящие туры. Последние можно найти в январе на ОАЭ и прилично сэкономить. Если на 10 дней в Турции на двоих взрослых отдых обходится в 120 тысяч рублей, то по горящей путевке в Дубай можно слетать лишь за 50 тысяч рублей. Однако в Эмираты лучше отправляться с февраля по май, так как лето в этой стране убийственно жаркое.

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