Эксперт Переведенцев спрогнозировал аномальное потепление в России

Заведующий кафедрой метеорологии, профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев рассказал, что мир находится в стадии активного потепления климата. Климатические изменения также коснутся территории России, сообщает inkazan.ru .

Согласно данным казанской метеорологической станции, среднегодовая температура поднялась на четыре градуса за последние 200 лет. В летний период времени россияне не замечают потепления, но в зимнее время изменения в климате наблюдают уже многие горожане. К тому же зима заканчивается намного раньше, чем это было еще пару лет назад.

«Если раньше лето наступало в самом конце мая, то сейчас оно приходит раньше. Вегетационный период у природы тоже наступает значительно раньше», — пояснил Переведенцев.

Статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров рассказал, что глобальное потепление — это уже доказанный факт. Оно спровоцировано двумя причинами. Во-первых, человек негативно воздействует на окружающую среду: вырубает лес, способствует увеличению концентрации парниковых газов. Во-вторых, в природе происходят глобальные изменения, на которые человечество влиять никак не может.

«В результате мы наблюдаем участившиеся волны жары летом и изменение характера зимних осадков», — заявил председатель Общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров.

Последствия перемен — более частыми и интенсивными становятся экстремальные погодные явления, между которыми происходят резкие температурные перепады. Это наносит ущерб различным сферам экономики России и жизнедеятельности населения. Еще одно негативное последствие потепления — увеличение периода засухи. Эксперты Татарстана уже поясняли, что засуха также связана с интенсивной застройкой городов, с асфальтированием дорог.

«Волны жары увеличивают риск тепловых ударов, обезвоживания и сердечно-сосудистых заболеваний, особенно среди пожилых людей и детей. Сильные снегопады и морозы могут приводить к переохлаждению, обморожениям и увеличению нагрузки на системы отопления и энергоснабжения», — отметил эксперт Петров.

В настоящее время ученым необходимо выяснить, что конкретно повлияло на климатические изменения и понять, как россиянам адаптироваться к новым условиям существования.

Ранее синоптик центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что жителям Москвы и Подмосковья не стоит ожидать раннего лета.