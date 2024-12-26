Глава МЧС Куренков: предстоящий пляжный сезон на Кубани состоится

Вопрос загрязнения Черноморского побережья в Краснодарском крае можно решить в скором времени, и ситуация с загрязнением остается под контролем, что гарантирует нормальный пляжный сезон. Такое заявление сделал глава МЧС России Александр Куренков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что на пляжах продолжают проводиться необходимые работы, и это будет осуществляться и впредь. Куренков добавил, что будет предпринято множество мер с морской стороны, чтобы минимизировать выбросы на пляжные территории.

По данным МЧС, работа по сбору и вывозу грунта, загрязненного мазутом, идет на пяти ключевых участках, занимающих 54 км. С начала этих мероприятий в Краснодарском крае было собрано и вывезено более 23,5 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Ранее сообщалось, что глава МЧС Куренков приехал в Анапу для проверки работ по ликвидации выброса мазута.