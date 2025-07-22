Эксперт по безопасности предупредил о новом способе обмана детей

Эксперт по безопасности и молодежной политике Станислав Веселов рассказал, как защитить детей от манипуляций мошенников, сообщил портал Pravda.Ru.

Эксперт высказал мнение, что в последнее время мошенники активно связываются именно с детьми. Они умело используют психологические приемы — принуждают несовершеннолетних участвовать в преступной деятельности. Обычно аферисты говорят, что требуется помощь в решении какого-либо вопроса. Еще один распространенный способ обмана — предложить подработку.

«Это подработка, это легкие деньги, но на самом деле это могут быть преступления», — подчеркнул эксперт.

Эксперт отметил, что часто мошенники просят детей помочь военнослужащим РФ. Для этого требуется перевести деньги на счет. Иногда с несовершеннолетними россиянами связываются украинские граждане. Они принуждают их совершать диверсии. В некоторых случаях ребятам потом угрожают или даже преследуют. Задача родителей — регулярно проводить профилактические беседы, рассказывать о способах мошенничества, запретить открывать двери посторонним. Можно придумать особенное кодовое слово, которое будут знать исключительно близкие люди.

«Если звонит в дверь кто-то, ребенок может спросить даже по домофону: „Кодовое слово назовите, пожалуйста“. Если посторонний не называет пароль — это уже говорит о том, что может быть совершено в адрес ребенка противоправное действие», — отметил эксперт Веселов.

Эксперт призвал родителей создавать дома благоприятную атмосферу. Важно, чтобы на любой стадии мошенничества ребенок не боялся рассказать о происшедшем родным. Взрослым же сразу рекомендовано обратиться к сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в двух регионах России задержали пособников кол-центров, собиравших деньги на ВСУ.