В двух регионах России задержали пособников кол-центров, собиравших деньги на ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали шесть человек в Свердловской и Ярославской областях по подозрению в организации работы украинских кол-центров, через которые собирались деньги для ВСУ на территории России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, задержанные использовали GSM-шлюзы (SIM-боксы) для совершения мошеннических звонков. Полученные средства, как утверждают в ФСБ, переводились на поддержку украинской армии.

В спецслужбах отметили, что деятельность кол-центров курировалась украинскими спецслужбами.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кроме того, их действия могут быть квалифицированы как организация преступного сообщества.

Также фигурантам вменяют ст. 275 УК РФ (государственная измена). В случае доказательства вины им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Донбассе россиянина, финансировавшего ВСУ.