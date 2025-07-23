Жители Подмосковья подали почти 16 тыс. онлайн-заявок на оформление субсидии на оплату ЖКУ

С начала 2025 года жители Подмосковья подали порядка 16 тыс. онлайн-заявок на оформление субсидий на оплату жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна для жителей региона, расходы на ЖКУ при этом должны превышать 22% от совокупного дохода семьи. Размер субсидии будет варьироваться в зависимости от размера стандартов стоимости ЖКУ и нормативов площади жилого помещения, найти услугу можно в разделе «Дом и ЖКХ» — «Господдержка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.