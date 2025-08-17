Эксперт пояснила, почему за шезлонги за границей чаще всего воюют именно россияне

Российские туристы в отелях Турции, Египта и других стран сталкиваются с необходимостью бороться за право отдыха на шезлонге, сообщил SHOT. По информации телеграм-канала, некоторые туристы кладут с вечера на шезлонг вещи, чтобы условно забронировать его. Подобным поведением недовольны сотрудники отелей. Еще одна проблема — туристы оставляют на шезлонгах полотенца и уходят купаться. Другие отдыхающие скидывают вещи и занимают место.

Эксперт Ансталь отметила, что рейтинговые отели размещают на территории количество лежаков, рассчитанное на отдыхающих. Тревел-блогер высказала мнение, что обычно в «шезлонговых войнах» участвуют россияне. Все дело в режиме дня. По наблюдениям эксперта, иностранные туристы встают рано и занимают места. Россияне такой привычки не имеют. Люди вынуждены идти на различные авантюры, потому что легальных способов занять шезлонг на весь день отдыха нет.

«История с шезлонгами – одна из самых больных точек пляжного отдыха. Туристы всегда воюют за место получше у моря или бассейна», – пояснила Ансталь.

Ранее сообщалось, что Сицилия запретила ставить турникеты на побережье.