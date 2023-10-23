Эксперт Попов рассказал, почему фитнес-марафоны не приносят желаемого результата

Специалист по питанию и сертифицированный персональный тренер Виктор Попов рассказал, почему фитнес-марафоны не помогают людям сбросить вес, сообщает NewsNN .

Эксперт отметил, что фитнес-марафоны построены на определенных ограничениях. Подобные меры не позволяют людям сбрасывать вес. Чем дольше человек ограничивает себя в еде, тем быстрее его организм начинает адаптироваться. Организмом запускается экономия энергии, а не расход.

«Мы проваливаемся в режим большого дефицита калорий. Нам дают сверхинтенсивные тренировки и несовместимое с образом жизни меню. Как только все это заканчивается, организм возвращается к привычному образу жизни», — рассказал специалист по питанию и сертифицированный персональный тренер Виктор Попов

В итоге люди чувствуют себя уставшими. К тому же, человек ограничивает себя в полезных компонентах и витаминах. Также может развиваться еще одно неприятное последствие ограничений – худеющий начинает испытывать тягу к быстрым углеводам: сладкому, жирному.

«Если мы наладим усвояемость и потребление белка, то тяга к сладкому исчезнет сама по себе, мы будем контролировать чувство голода и сможем спокойно в дневную норму калорий включить даже пирожное и шоколадку. И это никак не отразится на фигуре», — отметил собеседник NewsNN.

Бороться с желанием есть вредные продукты легко. Достаточно обеспечить комплексное питание с учетом суточной потребности белка - 1,4-2 грамма на каждый килограмм веса.

Добиться успеха во время сбрасывания лишних килограмм можно при сбалансированном питании и умеренных физических нагрузках. Фитнес-тренер Сердар Каррыев поделился рекомендациями, как грамотно начать занятия спортом новичкам. Подробности – в материале «Подмосковье сегодня».