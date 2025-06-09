Эксперт предупредил, что действия обычного пользователя могут счесть DDoS-атакой

Ростовский эксперт по проверке систем безопасности Георг Буцуканов предупредил, что в некоторых случаях действия обычного пользователя могут счесть DDoS-атакой, сообщила rostovgazeta.ru.

По данным издания, правительство подготовило ряд поправок к Уголовному кодексу, которые установят ответственность за DDoS-атаки в виде выплаты штрафа в размере до 2 млн руб. или ограничения свободы сроком до восьми лет лишения свободы. Эксперт пояснил, что DDoS-атака спровоцирована большим количеством запросов. В свою очередь чрезмерно высокий уровень трафика замедляет работу портала или сервиса. В итоге у пользователя «виснет» страница. Сайт становится на некоторое время недоступным.

Эксперт Буцуканов рассказал, что злоумышленники пользуются специальными программами или устройствами, которые нарушают работу портала. Однако иногда обычный пользователь может привлечь внимание службы безопасности или правоохранителей. Например, он может пытаться много раз подряд зайти на сайт, перебирать пароли или перегрузить сайт большим количеством запросов. Эксперт по проверке систем безопасности предупредил, что сайты находят способ препятствованию подобным действиям.

«Большинство сайтов на такую нагрузку рассчитаны и имеют специальные инструменты для того, чтобы притормозить активного пользователя — те самые коды из букв и цифр в различных искривленных положениях, например», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах россиян начали штрафовать за публикацию прилетов дронов.