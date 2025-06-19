Эксперт предупредил о нарастании исламофобии в РФ

Кандидат исторических наук, член Совета Всемирного форума татарской молодежи Ильнар Гарифуллин высказал мнение, что в России наблюдается тенденция к исламофобии, сообщил inkazan.ru.

По информации издания, в Омске приняли решение о праздновании Сабантуя — национального праздника плуга, почитаемого у татар. В соцсетях появилось большое количество недовольных комментариев. Люди не понимают, зачем организовывать какие-либо мероприятия, приуроченные празднику. Эксперт Гарифуллин отметил, что в Омске проживает много татар, поэтому подобная реакция вызывает удивление.

По мнению эксперта, в российском обществе нарастает исламофобия. Причин подобной тенденции несколько. Одна из них — поведение некоторых мигрантов на территории РФ. Граждане стали бояться иностранных жителей. Мигранты ассоциируются с преступниками, что не всегда соответствует действительности.

«Хотя люди прекрасно знают, что татары — давно интегрированное в российское общество мусульманское сообщество, но оно не такое многочисленное. Мы вот просто пожинаем плоды исламофобии», — сообщил Inkazan член Совета Всемирного форума татарской молодежи Ильнар Гарифуллин.

Эксперт уверен, что реакция омичей несправедливая. По его мнению, в обществе стали проявляться «ура-патриотические» взгляды. Ильнар Гарифуллин призвал работать в данном направлении.

Ранее сообщалось, что в Одинцово пройдет семейный этнический фестиваль «Креативный Сабантуй».