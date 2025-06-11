В Одинцово пройдет семейный этнический фестиваль «Креативный Сабантуй»

В четверг, 12 июня, в Одинцовском округе на территории парков Малевича и «Раздолье» пройдет семейный этнический фестиваль «Креативный Сабантуй». Об этом сообщает PR-служба «Креативного сабантуя».

Фестиваль направлен на поддержку семейных ценностей и сохранение культурного наследия, его проведет Креативное бюро МОН при поддержке правительства Московской области и правительства Республики Татарстан.

Для гостей подготовят чайную поляну с чак-чаком и фирменным чаем, концерты, конкурсы и розыгрыши призов, поединки национальной борьбы, состязания, мастер-классы, ярмарку, фуд-корт и многое другое.

«Россия — страна с уникальным культурным разнообразием, и „Креативный Сабантуй“ стремится продемонстрировать, как традиции могут гармонично сочетаться с инновациями, делая их более доступными и интересными для семейной аудитории, для каждого гостя», — отметил продюсер фестиваля Азат Галямшин.

Вход свободный, ознакомиться с другими подробностями можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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