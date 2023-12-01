Эксперт предупредила, чем могут обернуться поцелуи мамы и сына в губы

Эксперт пояснила, что в определенном возрасте у ребенка увеличивается интерес к своему телу. Он знакомится с ним и получает эмоции, которые ранее не испытывал. Родители не должны мешать этому процессу, который нормальный и естественный. Поцелуи в губы могут дезориентировать ребенка и нарушить понимание его внутренних границ.

«Такие проявления родителей нарушают границы как самого ребенка, так и формируют излишнее поле интимной близости с родителями, что для ребенка очень нежелательно», - рассказала корреспонденту Дни.ру магистр психологии, терапевт и эксперт по отношениям Виталия Красницкая

Тема стала особенно актуальной после скандальной истории с телеведущей Анфисой Чеховой. Она регулярно рассказывает в социальных сетях о своей любви к сыну и не скрывает, что целует его в губы. Недавно звезда опубликовала фото с открыткой ее сына, содержание которой удивило всех.

Фото: [ https://t.me/dniru/5278 ]

Эксперт по отношениям Виталия Красницкая предположила, что, возможно, ребенок не придал данному предложению ничего постыдного. Скорее всего мальчик просто пошутил. Однако, эксперт рекомендует звездной маме отказаться от поцелуев с сыном в губы.

Ранее Анфиса Чехова рассказала о проблемах с лишним весом, которые возникли у нее во время беременности.