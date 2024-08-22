Эксперт Прохватилов оценил риск вторжения ВСУ в Брянскую и Белгородскую области

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов выразил уверенность, что ВСУ неоднократно совершат попытки вторжения на территорию приграничных российских регионов, сообщило интернет-издание «Абзац».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что 21 августа диверсионные украинские группы пытались пересечь государственную границу. Эксперт Владимир Прохватилов отметил, что подобные попытки будут совершены еще много раз. В зоне высокого риска также Белгородская область.

Эксперт уверен, что Россия сумеет препятствовать проникновению противника в регионы РФ. С момента вторжения в Курскую область прошло две недели. Все допущенные ошибки были выявлены и устранены. Российское командование распорядилось о надежном укреплении приграничных территорий.

«В Брянской области нормально организована оборона», — рассказал «Абзацу» старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

ВСУ будут стараться максимально продвинуться на южном направлении, чтобы приблизиться к территории Запорожской АЭС, уверен эксперт.

Ранее сообщалось, что президент России Путин на совещании рассказал о ночной попытке атаки ВСУ Курской АЭС.