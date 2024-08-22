Путин сообщил о ночной попытке атаки ВСУ Курской АЭС

Президент РФ Владимир Путин во время совещания по ситуации в приграничных регионах заявил, что в ночь на 22 августа ВСУ пытались наносить удары по территории Курской АЭС, сообщил официальный сайт президента.

Президент сообщил, что информация о попытке атаки направлена в Международное агентство по атомной энергии. Представители организации сообщили, что Курскую АЭС посетят сотрудники, которые на месте оценят сложившуюся ситуацию.

«Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано», — отметил президент РФ Путин.

Президент Владимир Путин призвал руководителей приграничных регионов оперативно реагировать на проблемы в регионе. Важно, чтобы все ведомства работали организованно и коллективно, своевременно передавая необходимую информацию своим коллегам из других городов или регионов.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что количество воздушных атак, которым подвергается в настоящее время регион, существенно увеличилось. Активизация противника препятствует быстрой эвакуации населения. Жителям приграничной зоны выдают сертификаты на переселение.

Ранее сообщалось, что президент Путин поддержал инициативу об автоматических выплатах для пострадавших в Курской области.