Эксперт Путилов рассказал, как экономить на покупке продуктов перед Пасхой

Основатель Putilov Group Ярослав Путилов высказал мнение, что цены на продукты всегда повышаются в преддверии Пасхи. Эксперт рассказал, как можно сэкономить, сообщил newstracker.ru.

Предприниматель считает, что с целью экономии можно покупать продукты заранее. Эксперт считает, что яйца лучше покупать примерно за 7-10 дней до праздника. Яйца дорожают первыми. В нынешнем году рост по всей территории России составит примерно 5–7%. Кроме сезонного спроса, на рост влияет повышение отпускных цен производителей. Предприниматель Путилов рекомендует покупать сухие ингредиенты за три недели до праздника.

«Максимальные ценовые пики, по прогнозам, придутся на неделю перед праздником, после чего возможна корректировка вниз», — прокомментировал NewsTracker эксперт.

По данным издания, в преддверии праздника на 8-10% в цене поднимутся кондитерские изделия. Причина заключается в подорожании какао и сахара. Ожидается также рост стоимости молочных продуктов, причем в первую очередь цены изменятся для творога, сгущенки и сливочного масла. В среднем рост составит 3-7%. На орехи, сухофрукты и сдобу ожидается несущественный рост цен — примерно 1-2%.

Ранее сообщалось, что тюменцы предпочитают рынок магазинам из-за большего ассортимента и свежести продуктов.