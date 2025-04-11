«Смотришь в глаза тому, кто продал тебе мясо»: тюменцы предпочитают рынок магазинам

Тюменцы рассказали, что предпочитают покупать мясо и рыбу на рынке, сообщил nashgorod.ru. Эксперт прокомментировал, с чем связана популярность рынков.

Тюменец Артем высказал мнение, что в супермаркетах преимущественно продают ненатуральную продукцию. Среди продавцов рынка большая конкуренция, поэтому они стараются предложить покупателю самый свежий и качественный товар.

«На рынке ты смотришь в глаза тому, кто продал тебе мясо», — отметил Артем.

Одна из продавщиц рынка рассказала, что для покупателей всегда оформят продукцию так, как хочет человек, например порционно нарежут мясо или рыбу. В магазинах такая услуга не предложена.

Покупательница Анастасия рассказала, что для нее имеет большое значение качество продуктов. Например, в магазине килограмм говядины стоит 280 руб. Девушка сомневается в качестве товара. На рынке мясо продают за 350 руб. Анастасия готова заплатить больше, если уверена в хорошем качестве говядины.

«К тому же тут видишь, сколько мяса, сколько жил и все такое. А в магазине не поймешь, что за закрытой частью упаковки. Да и оптом тут дешевле выходит», — рассказала покупательница Анастасия.

Экономист Леонид Вараксин прокомментировал спрос на рынки. Он отметил, что в торговых сетях ассортимент формируется с прицелом на массового потребителя. По этой причине в магазинах редко встретишь утиное мясо, телячью почку или жирную щуку. По мнению эксперта, сетевой ретейл развивается с определенными ограничениями.

«Во-вторых, логистика крупных сетей требует определенных объемов и стабильных поставок, чего не всегда могут обеспечить мелкие фермеры», — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что американцы начали массово запасаться продуктами из-за тарифов Трампа.