Эксперт Ракитин считает стоимость пользования трассой М-12 завышенной

Эксперт считает, что в настоящее время люди активно трассой не пользуются. Необходимо немного снизить цену, чтобы поднять спрос на нее. На некоторых участках стоимость увеличивается до 12 рублей. Максим Ракитин отметил, что не каждая семья может позволить платить 6 рублей, а 12 — запредельная сумма. Возникает логичный вопрос. Для чего строили трасс? Для комфорта людей? Значит, цены должны быть приемлемые для среднестатистической российской семьи.

Эксперт не исключает, что цену снизят после того, как президент России Владимир Путин распорядился изучить этот вопрос. Но нет гарантии, что цена будет снижена на длительный период времени. Тарифы изменят, например, на летний период.

«Дорога пойдет и дальше, но для чего она? Чтобы с людей деньги какие-то взять? Или чтобы развивать инфраструктуру? Если второе, то цена должна устраивать всех: и человека, который едет на дачу, и человека, который едет в Казань», — считает эксперт.

Редактор Максим Ракитин приводит в пример трассу М-4. Не каждый водитель будет объезжать трассу по бесплатному шоссе, потому что цены адекватные. Россияне готовы платить за комфорт. Успешность М-12 можно будет оценивать после того, когда трафик движения будет соответствовать трассе М-4.

Ранее правозащитник Сергей Левченко призвал водителей обращаться в суд, если их автомобиль сломался из-за ям на дорогах.