Эксперт рассказал, что принесет москвичам на Новый год загадочный циклон «Роман»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале сообщил, что 31 декабря столичный регион останется под влиянием циклонического вихря, названного европейскими метеорологами «Роман».

По информации эксперта, циклонический вихрь «Роман» характеризируется малоподвижностью. Он закроет небо плотными облаками. Ожидается, что землю будет припорашивать снегом. Температура постепенно будет снижаться из-за влияния северных румбов ветра.

«Температура воздуха в городе -5…-7°, по области -4…-9°», — проинформировал эксперт.

Согласно прогнозу синоптика, встреча Нового года в столице пройдет при умеренно морозной погоде. Столбики термометров в Москве опустятся примерно до -10°C. В Подмосковье же будет несколько холоднее: температура составит от -8 до -13 градусов.

Ветер северо-западного направления будет умеренным, его скорость не превысит 3–8 м/с. При этом атмосферное давление продолжит рост и достигнет значения 731 миллиметр ртутного столба. Отмечается, что этот показатель существенно ниже средних многолетних значений для данного периода.

Ранее сообщалось, что климатолог Локощенко назвал 2025 год самым жарким в Москве за всю историю метеонаблюдений.