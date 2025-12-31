Климатолог Локощенко назвал 2025 год самым жарким в Москве за всю историю метеонаблюдений

Уходящий 2025 год оказался самым тёплым за всю историю регулярных метеорологических наблюдений в Москве. По данным ведущего научного сотрудника кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаила Локощенко, которого цитирует РИА Новости, средняя температура воздуха составила 8,6 градуса.

Специалист подчеркнул, что январь, март и ноябрь оказались особенно тёплыми месяцами. По сравнению с нормой температура в эти периоды была выше на 6,2, 5,0 и 4,2 градуса.

«Уходящий 2025 год стал самым теплым за всю историю регулярных метеорологических наблюдений в Москве, начиная с 1779 года. Среднегодовая температура воздуха впервые достигла здесь 8,6 градуса. Это на 0,4 градуса больше, чем в предыдущем 2024 году, который также был рекордно тёплым», — рассказал Локощенко.

Он подчеркнул, что по данным метеорологической станции МГУ, из 12 месяцев 2025 года только три месяца (май, июнь и август) были холоднее климатической нормы. Эта норма рассчитывается как среднее значение за последние 30 лет, с 1991 по 2020 годы. Остальные девять месяцев 2025 года оказались теплее этого среднего показателя.

«Рекордно теплым стал не только год в целом, но и особенно январь: его среднемесячная температура достигла минус 0,02 градуса, впервые за всю историю наблюдений вплотную приблизившись в этом месяце к нулевому значению. Предыдущим рекордом, минус 0,14 градуса, был отмечен январь в 2020 году», — заключил синоптик.

