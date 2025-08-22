Врач из Долгопрудного благодаря льготной ипотеке купила квартиру

И. о. секретаря долгопрудненского отделения партии «Единая Россия», председатель Совета депутатов Дмитрий Балабанов рассказал о мерах поддержки медиков в округе.

По его словам, благодаря различным мерам поддержки за 1,5 года в систему здравоохранения Долгопрудного были привлечены порядка 150 сотрудников, в том числе 36 специалистов узкого профиля. В числе мер поддержки — программа «Социальная ипотека», предоставление служебного жилья, компенсация аренды жилья и расходов на проезд.

В рамках Народной программы партии в Долгопрудном за 1,5 года отремонтировали корпус детской поликлиники на улице Лаврентьева, открыли новое медучреждение для детей в микрорайоне «Бригантина». Также за указанный период 78 медиков получили жилье, четыре — компенсацию арендной платы.

В числе получателей мер поддержки — участковый педиатр поликлиники № 3 в Шереметьевском Наталья Макарычева. Ей выделили двухкомнатную квартиру в новом доме и перечислили единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. Оториноларинголог Ольга Царук в течение первого года получала компенсацию арендной платы, а потом получила сертификат на соципотеку и купила собственное жилье.

