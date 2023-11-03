Эксперт рассказал, до какого города РФ не долетят украинские беспилотники

Украинские беспилотники поражают многие города России, что вызывает беспокойство у жителей. Эксперт Дмитрий Раевский рассказал, как работают устройства и кто находится в безопасной зоне, куда беспилотник не может долететь, сообщает properm.ru .

Сооснователь конструкторского бюро «Валькирия» по сборке БПЛА для СВО Дмитрий Раевский объяснил, что беспилотники бывают различных разновидностей. Самый мощный - это модель «Шахид». Он может поражать объект на расстоянии 1500 км благодаря дополнительной встроенной нагрузки.

Остальные беспилотники преодолевают примерно 1000 км. Те модели, которые изготавливают украинцы, управляемые на расстоянии в 700 км.

«До Перми они не долетят ни в коем случае», — рассказал эксперт.

Примерно рассчитать, находится ли город в зоне риска, можно таким образом. Посмотреть по карте, на каком расстоянии населенный пункт находится от государственной границы с Украиной. Если в пределах 1500 км, то риск высокий. Беспилотники разного типа периодически ВСУ запускают в сторону Ростовской, Белгородской, Брянской областей и не только. Несколько атак было совершено на Москву.

Ракеты, которая Россия запускает по территории Украины, долетают до всех областей. В ночь со 2 на 3 ноября воздушная тревога звучала в ряде украинских городов.