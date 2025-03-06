Эксперт рассказал, где в России находятся интересующие США редкоземельные металлы

И. о. заведующий кафедрой «Разработка месторождений полезных ископаемых» Пермского Политеха Алексей Геннадиевич Исаевич рассказал об особенностях редкоземельных металлов (РЗМ), о которых говорит весь мир на фоне возможного подписания соглашения между Украиной и США, сообщил properm.ru.

Эксперт рассказал, что редкоземельные металлы используют в различных отраслях. Например, применяют для изготовления полупроводниковых материалов, автомобильных компонентов, металлических сплавов и лазеров. По данным Исаевича, добывать металлы технически сложно и дорого. Для их переработки используют индивидуальные физико-химические схемы. У металлов сложный состав.

«Под схемами переработки имеются в виду процессы обогащения. Добывают большой объем горной породы с небольшим содержанием РЗМ. Чтобы отделить полезный компонент от пустой породы, требуются сложные схемы переработки», — сообщил properm.ru.

По данным эксперта, металлы редко встречаются в природе. Их элементы рассеяны в почве, что затрудняет добычу. Ни один из металлов не встречается в природе в чистом виде. Преимущественно они входят в состав минералов. В группе 17 химических элементов.

«Вот список редкоземельных металлов: скандий, иттрий, лантан и 14 лантаноидов — церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций», — сообщил properm.ru.

Эксперт рассказал, что на территории России также есть места, где расположены РЗМ: Мурманская и Иркутская области, Забайкальский край, Республика Коми, Саха (Якутия) и Тыва. В свою очередь Соликамский магниевый завод заявил о намерении поставлять в США редкоземельные металлы.

Ранее сообщалось, что Трамп задумался над изменением условий сделки по недрам после конфликта с Зеленским.