Эксперт рассказал, имеет ли право учитель забирать на уроке телефон ученика
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В каждой школе есть внутренние распоряжения о правах и обязанностях учителей и учеников. Эксперты рекомендуют относиться к внутренним распоряжениям с осторожностью, сообщает newizv.ru.
Например, согласно внутреннему распоряжению учитель имеет право забрать у школьника телефон, если он пользуется гаджетом на уроке не по назначению. С точки зрения юристов педагог нарушает закон и может быть привлечен к ответственности по статье.
Любой предмет ученика – гаджет, книга, спортивный инвентарь или просто игрушка – это его собственность. Родители вправе подать жалобу. В таком случае педагога привлекут к ответственности, несмотря на внутришкольное распоряжение.
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Еще одна проблема – телефон может быть сломан в тот момент, когда учитель его изъял. Доказать этого никак не получится. Ребенок вправе заявить, что он отдавал устройство в рабочем состоянии и без изъянов. Педагогу придется возмещать убыток, если на этом настоят родители и директор.
Единственное решение, которое не будет противоречить закону, - это просить школьников убрать в портфель все вещи, которые не относятся к учебному процессу.
Обезопасить учителей может директор. Разрешить забирать телефоны у детей – незаконно. Можно издать внутренний указ о запрете их использования. Дети должны выключать звук или убирать гаджет с парты до завершения урока, если так потребовал учитель.
Еще одно грубое нарушение педагогов – ребенка запрещено выгонять из класса.
Ранее стало известно об учительнице из Екатеринбурга, которая подала в суд на родителей ученика из-за выложенного фото в мессенджере.