В Екатеринбурге учительница отсудила у родителей ученика деньги за опубликованное фото

В Екатеринбурге учительница подала в суд на ученика из-за того, что без ее разрешения в школьной группе WhatsApp было выложено фото педагога. Родители заплатят три тысячи рублей, сообщает tagilcity.ru .

Во время урока ученик сфотографировал домашнее задание, записанное на доске. Учительница случайно попала в кадр. Педагог сказала при всем классе, что не хочет, чтобы ее фото было где-либо размещено.

Спустя непродолжительное время в чате класса в мессенджере появилось сделанное фото. Педагог обратилась в комиссию по урегулированию споров, которая работает в учебной организации. Была приглашена мама ученика. Она не захотела извиняться, но после разговора уже на следующий день фотография была удалена.

Педагог решила обратиться в суд из-за того, что родители ученика или он лично не принесли женщине извинения. Учительница просила выплатить 50 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб.

Суд частично принял стороны учительницы. Родителям необходимо выплатить женщине три тысячи рублей. Ребенка обязали удалить фотографии непосредственно с устройства. Мама подала апелляцию, но суд оставил вынесенное решение без изменений.

В сети появляется много историй, когда к ответственности привлекают именно учителей. Педагоги позволяют себе кричать, унижать детей, оскорблять. Иногда учителя применяют физическую силу. Дети снимают происходящее на видео и выставляют в социальные сети. Начинается проверка. Есть случаи, когда учителям пришлось выплачивать деньги семьям учеников, которых они обижали каким-либо способом.

Ранее сообщали, что молодые учителя не хотят работать в школах. Ощущается дефицит кадров. Учителя и эксперты назвали главные причины подобной тенденции.