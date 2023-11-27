Эксперт рассказал, как нестабильность курса валют отразится на стоимости импортных товаров
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Финансовый эксперт Андрей Чернов считает, что в настоящий момент рубль укрепился. К весне 2024 года курс доллара может занять такие показатели - 85-90 рублей, сообщает karelinform.ru.
Эксперт Андрей Чернов считает, что при нынешнем курсе рубля не стоит ожидать подорожания импортных товаров. Возможно, цены увеличатся на отдельные товары, которые проходят по параллельному импорту, то есть произведенные в странах Евросоюза или G7. Причина - западные санкции. Товары, которые привозят в Россию из Китая, не должны подорожать.
Рубль снова может ослабеть. Эксперт предполагает, что это произойдет весной 2024 года, примерно в апреле. Это сразу отразится на курсе, который установится в диапазоне от 90 до 100 рублей за доллар. В ближайшее время стоит ожидать усиления рубля, но не на длительный этап времени.
Эксперт пояснил, что на курс рубля будут влиять такие факторы: показатели мирового ВВП, ситуация на мировой экономике и спрос на энергоресурсы.
Эксперт отметил, что текущий курс рубля позволяет государству выполнять все взятые на себя обязательства перед гражданами.
«Согласно бюджету РФ на 2024 год, там заложен средний курс 90,1₽/$ и средняя цена на нефть 71,3$/барр., получается правительству для исполнения бюджета надо 6424 ₽/барр. На сегодня у нас курс 89₽/$ и нефть Brent 83,5$/барр., но российская нефть (Urals) торгуется дешевле. Со слов заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, дисконт Urals к Brent составляет 11-12$, значит мы сейчас зарабатываем где-то 6 363 ₽/барр. Значит, текущий курс 89₽/$ с учетом цен на нефть почти устраивает государство с точки зрения исполнения бюджетных обязательств», - пояснил для karelinform.ru финансовый эксперт и основатель консалтинговой компании Chernov.Expert Андрей Чернов
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