Эксперт рассказал, как нестабильность курса валют отразится на стоимости импортных товаров

Финансовый эксперт Андрей Чернов считает, что в настоящий момент рубль укрепился. К весне 2024 года курс доллара может занять такие показатели - 85-90 рублей, сообщает karelinform.ru .

Эксперт Андрей Чернов считает, что при нынешнем курсе рубля не стоит ожидать подорожания импортных товаров. Возможно, цены увеличатся на отдельные товары, которые проходят по параллельному импорту, то есть произведенные в странах Евросоюза или G7. Причина - западные санкции. Товары, которые привозят в Россию из Китая, не должны подорожать.

Рубль снова может ослабеть. Эксперт предполагает, что это произойдет весной 2024 года, примерно в апреле. Это сразу отразится на курсе, который установится в диапазоне от 90 до 100 рублей за доллар. В ближайшее время стоит ожидать усиления рубля, но не на длительный этап времени.

Эксперт пояснил, что на курс рубля будут влиять такие факторы: показатели мирового ВВП, ситуация на мировой экономике и спрос на энергоресурсы.

Эксперт отметил, что текущий курс рубля позволяет государству выполнять все взятые на себя обязательства перед гражданами.

«Согласно бюджету РФ на 2024 год, там заложен средний курс 90,1₽/$ и средняя цена на нефть 71,3$/барр., получается правительству для исполнения бюджета надо 6424 ₽/барр. На сегодня у нас курс 89₽/$ и нефть Brent 83,5$/барр., но российская нефть (Urals) торгуется дешевле. Со слов заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, дисконт Urals к Brent составляет 11-12$, значит мы сейчас зарабатываем где-то 6 363 ₽/барр. Значит, текущий курс 89₽/$ с учетом цен на нефть почти устраивает государство с точки зрения исполнения бюджетных обязательств», - пояснил для karelinform.ru финансовый эксперт и основатель консалтинговой компании Chernov.Expert Андрей Чернов

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