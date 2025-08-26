Эксперт рассказал, как правильно перемещать скорпиона

В Приморском крае прошла выставка рептилий. В ходе мероприятия экскурсовод рассказал, как россиянам защититься от одного опасного хищника — скорпиона, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, жители и туристы Приморья периодически встречают скорпионов. Экскурсовод предупредил об особенности хищника выпрыскивать яд в стороны. Прикасаться к нему сбоку запрещено. Безопасный способ убрать паукообразного — взять его двумя пальцами за основание хвоста и аккуратно переместить подальше от себя. Экскурсовод предупредил, что скорпион погибнет, если его резко хватать или дергать за хвост. По этой причине эксперт отметил важность плавных движений.

Экскурсовод рассказал, что в случае укуса скорпиона человеку требуется медицинская помощь. Эксперт призвал действовать максимально быстро, чтобы успеть спасти пострадавшего.

