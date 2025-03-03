Эксперт рассказал, как санкции против РФ мешают развитию нефтяной промышленности

Редактор отраслевого издания «Нефть и капитал» Владимир Бобылев высказал мнение, что санкции негативно отразились на пополнении бюджета от нефтегазовых компаний ХМАО, сообщил muksun.fm.

По мнению эксперта, в связи с введением очередных санкций Китай и Индия были вынуждены подстраховаться и снизить закупки российской нефти. Компании делали заказы с большими временными паузами. Владимир Бобылев считает, что в настоящее время ситуация начинает стабилизироваться.

Эксперт отметил, что снижение поступления средств в бюджет также связано со снижением курса рубля по отношению к доллару. Владимир Бобылев напомнил, что налоги выплачиваются в рублях.

«Февраль, скорее всего, тоже будет такой не особенно впечатляющий, если говорить о доходах в российских бюджет с нефтегаза. А квартал уже все зависит от того, как будет развиваться ситуация во внешнеполитическом контуре», — предположил эксперт.

По мнению эксперта, ситуация на финансовом секторе изменится в случае намерения США частично снять санкции с России. В таком случае многие иностранные компании возобновят покупку нефти у российских. Еще одна проблема, которая актуальная на данный момент, связана с работой банков. Не все организации согласны сотрудничать с РФ из-за санкций, что также негативно отражается на нефтегазовом рынке.

Ранее сообщалось, что премьер Грузии Кобахидзе назвал отказ Тбилиси вводить санкции против РФ историческим.