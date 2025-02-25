Премьер Грузии Кобахидзе назвал отказ Тбилиси вводить санкции против РФ историческим
Кобахидзе: отказ Грузии от ввода санкций против России стал историческим
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что решение Тбилиси в 2022 году не вводить санкции против России стало историческим, передает РИА Новости.
Он отметил значимость этого шага на фоне нынешней политической ситуации на международной арене.
«Тогда была прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы она была вовлечена в военный конфликт на Украине», — отметил Кобахидзе.
По его словам, в случае присоединения Грузии к санкциям против РФ республику ожидал бы экономический крах.
Взаимоотношения между Грузией и Россией имеют долгую и сложную историю, охватывающую несколько столетий. В последние годы Тбилиси придерживается позиции о неприсоединении к антироссийским санкциям. После начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине бывший премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не будет присоединяться к санкционной политике против Москвы.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти республики не допустили возникновение «второго военного фронта» против России, несмотря на соответствующие попытки противников.