Премьер Грузии Кобахидзе назвал отказ Тбилиси вводить санкции против РФ историческим

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что решение Тбилиси в 2022 году не вводить санкции против России стало историческим, передает РИА Новости.

Он отметил значимость этого шага на фоне нынешней политической ситуации на международной арене.

«Тогда была прямая попытка эскалации в Грузии, чтобы она была вовлечена в военный конфликт на Украине», — отметил Кобахидзе.

По его словам, в случае присоединения Грузии к санкциям против РФ республику ожидал бы экономический крах.

Взаимоотношения между Грузией и Россией имеют долгую и сложную историю, охватывающую несколько столетий. В последние годы Тбилиси придерживается позиции о неприсоединении к антироссийским санкциям. После начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине бывший премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не будет присоединяться к санкционной политике против Москвы.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти республики не допустили возникновение «второго военного фронта» против России, несмотря на соответствующие попытки противников.