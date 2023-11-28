Эксперт рассказал, какие действия США спровоцируют Китай объявить войну
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Президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев рассказал, какие действия США станут началом войны с Китаем, пишет интернет-издание «Абзац».
Китай могут спровоцировать объявить войну США два фактора. Первый касается сепаратизма. Если на Тайване начнется пропагандирование отстранения от своих исторических корней, то китайское правительство не будет ждать полной дестабилизации ситуации в регионе.
Второй фактор - реальные действия США. Например, если американские войска переправят свой флот к территории Тайваня. Любое активное действие со стороны США, которым они продемонстрируют свою благосклонность к Тайваню, будет расценено как внешняя угроза.
Сергей Санакоев выразил надежду, что ситуация не будет развиваться по украинскому сценарию. Он надеется, что у властей Тайваня хватит политической мудрости не разжигать конфликт и провоцировать военные действия. Жители острова заинтересованы в мирной интеграции к территории КНР.
Заявление представителя канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэня Биньхуа, которое процитировал китайский телеканал CGTN, говорит о серьезном настрое правительства. Так, спикер отметил, что Пекин готов рассмотреть любые условия, чтобы вернуть власть над Тайванем. Важно добиться компромисса в решении данного конфликта. Если власти Тайваня проявят агрессию, то реакция КНР будет полностью зеркальной.
Обстановке в мире становится все напряженнее. Политолог Дмитрий Раевский рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему правительство США хочет избавиться от таких сильных на мировой арене конкурентов, как Россия и Китай.