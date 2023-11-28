Китай могут спровоцировать объявить войну США два фактора. Первый касается сепаратизма. Если на Тайване начнется пропагандирование отстранения от своих исторических корней, то китайское правительство не будет ждать полной дестабилизации ситуации в регионе.

Второй фактор - реальные действия США. Например, если американские войска переправят свой флот к территории Тайваня. Любое активное действие со стороны США, которым они продемонстрируют свою благосклонность к Тайваню, будет расценено как внешняя угроза.

Сергей Санакоев выразил надежду, что ситуация не будет развиваться по украинскому сценарию. Он надеется, что у властей Тайваня хватит политической мудрости не разжигать конфликт и провоцировать военные действия. Жители острова заинтересованы в мирной интеграции к территории КНР.

Заявление представителя канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэня Биньхуа, которое процитировал китайский телеканал CGTN, говорит о серьезном настрое правительства. Так, спикер отметил, что Пекин готов рассмотреть любые условия, чтобы вернуть власть над Тайванем. Важно добиться компромисса в решении данного конфликта. Если власти Тайваня проявят агрессию, то реакция КНР будет полностью зеркальной.

Обстановке в мире становится все напряженнее. Политолог Дмитрий Раевский рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему правительство США хочет избавиться от таких сильных на мировой арене конкурентов, как Россия и Китай.