«США хочет утопить Россию и Китай в крови»: политолог объяснил, что такое «военный Шенген», и кому он нужен

НАТО выступает против России в открытую, заявления о «военном Шенгене» нагнетают напряженность в Европе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также он выразил надежду, что до «железного занавеса» с Западом не дойдет.

Политолог Дмитрий Раевский рассказал, что такое «военный Шенген», а также объяснил, к чему на самом деле готовится Европа.

По его словам, «военный Шенген» — это не что иное, как прорисовка новых военных границ, которые будут существовать еще и на бумаге.

«Сегодня зазвучали идеи о создании так называемого «Натовского Шенгена». Дело в том, что сейчас для переброски военнослужащих и боеприпасов приходится принимать новые границы, и для этого оформляется очень много документов. Эта бумажная волокита требует много усилий и времени», — рассказал Раевский интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Упростить документооборот НАТО хочет, чтобы подготовить Европу к войне, убежден политолог.

«Всем уже понятно, что Америку не интересует процветание Европы, скорее наоборот. США хочет утопить Россию и Китай в крови, чтобы убрать конкурентов с шахматной доски. И делать это можно только руками Европы, потому что мы живем на одном континенте», — пояснил Раевский.

Однако осуществить этот «Шенген» не так уж и просто, подчеркнул политолог.

«Для прохождения габаритных грузов в Европе не так уж и много дорог, тем более железных, а также переходов, мостов и тоннелей. Все это потребует существенного расширения, миллиардов долларов и многих лет на строительство, а старушка Европа не готова к тому, чтобы военные машины беспрепятственно по ней перемещались», — отметил Раевский.

По мнению политолога, пока существует США, опасность большой войны сохраняется, и надо быть к этому готовыми, заключил собеседник издания.

Ранее мы сообщали, что, по словам Пескова, отсутствие Байдена никак не повлияло на ход саммита G20.