Эксперт рассказал о самых трендовых цветочных композициях в 2025 году

Эксперт рассказал, что пользоваться спросом будут несколько сортов растений. По его мнению, наиболее популярными станут ранункулюсы — это нежные цветы, которые отличаются ранней схожестью. Они прихотливые в ухаживании. Стоимость одного цветка будет достигать примерно 700-900 руб. Преимущественно цветы миксуют с розами, чтобы получался красивый и гармоничный букет.

«Покупать будут активнее ранункулюсы, они сейчас начинают пользоваться особенным спросом как на цветочных рынках, так и в топовых классных цветочных студиях», — рассказал «Абзацу» эксперт в сфере цветочного рынка Николай Арканников.

Тюльпаны с зеленью, по мнению эксперта, будут по-прежнему популярными, но в бюджетном сегменте. К весенним цветам флористы обычно добавляют хамелациум, писташ и рускус. Так, экзотический сухоцвет с большим количеством разноцветных цветков, который называется хамелациумом, в сочетании с тюльпанами создает эффект дополнительного пространства в букете.

«С розами будут также брать анемоны», – прогнозирует эксперт.

Ранее юрист Леонова назвала растения, за выращивание которых у дома грозит тюрьма.