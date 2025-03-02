Юрист Леонова назвала растения, за выращивание которых у дома грозит тюрьма

Ольга Леонова, кандидат юридических наук и доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, сообщила в беседе с агентством «Прайм», что существуют определённые виды растений, которые запрещено выращивать на частных земельных участках или придомовых территориях. За нарушение этого правила предусмотрены штрафные санкции и даже уголовное наказание.

Она обратила внимание на то, что перечень растений, запрещённых к выращиванию, определён в Постановлении Правительства от 27 ноября 2010 года № 934 в редакции от 2024 года. В этом же документе указано количество растений, которые могут быть отнесены к крупному или особо крупному размеру, что имеет значение для квалификации деяния с точки зрения уголовного права.

«Эти растения опасны содержанием в них наркотических и/или психотропных веществ. В перечне не только мак и конопля, но и экзотические голубой лотос, ипомея трехцветная, роза гавайская и т. д. Нередко для дачников это просто безобидные цветы, выращивание которых может стать причиной серьезных проблем», — отмечает Леонова.

Специалист в области права сообщила, что если хотя бы одно растение из перечня будет найдено на участке рядом с домом, то это может привести к административной ответственности в виде штрафа от 3 до 5 тыс рублей.

«А выращивание в особо крупном размере чревато тюремным сроком до восьми лет», — заключила Леонова.

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