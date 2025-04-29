Эксперт рассказал, почему Киев не заинтересован в завершении СВО

Главный редактор журнала «Русская политология», кандидат политических наук Андрей Горохов высказал мнение, что президент Украины не заинтересован в завершении вооруженного конфликта из-за угрозы банкротства, сообщил tagilcity.ru.

Эксперт отметил, что у Украины накопилась большая задолженность. Из открытых источников известно, что госдолг страны составил 92% от валового внутреннего продукта (ВВП). Данные актуальны по состоянию на начало 2025 года.

«Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2025 года госдолг Украины может достичь 106,6% от ВВП», — отметил эксперт Горохов.

Андрей Горохов рассказал, что в случае реализации прогнозов аналитиков, на Украине сложится катастрофическая ситуация. Пока идут военные действия, Киев может не выполнять обязательства по погашению задолженности. Повод — форс-мажорная ситуация. Однако после наступления мира стране придется решать вопросы с кредиторами.

«Однако фактически страна находится на грани банкротства», — считает эксперт.

По данным издания, на Украине уже произошел ограниченный дефолт, когда в 2024 году агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг страны до уровня RD. Для сравнения, внешний долг России составил 13,5% от ВВП. Данные актуальны по состоянию на 1 января 2025 года.

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