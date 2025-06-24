Эксперт рассказала, как не нарушить принципы добрососедства при установке забора на участке

Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева пояснила, в каких случаях собственники дачных участков с высокими заборами будут обязаны выплатить штраф, сообщил tagilcity.ru.

Кандидат юридических наук Васильева обратила внимание, что в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) не установлено административных штрафов, если собственник установил высокий или сплошной забор. Однако суд вправе расценить сплошной забор как административное правонарушение в сфере благоустройства. В таком случае владельцу участка назначат штраф в размере от 1 тыс. руб.

По словам эксперта, сосед вправе обратиться в суд, если забор создает на его участке тень, препятствует проветриваемости или становится причиной ухудшения инсоляции. Оксана Васильева отметила, что чаще всего суд становится на сторону соседа и поручает демонтировать забор.

«Требования к прозрачности и высоте ограждений между участками не являются единообразными для всей территории Российской Федерации и определяются локальными нормативами», — рассказала TagilCity.ru эксперт Васильева.

Эксперт пояснила, что собственник участка обязан выполнять правила землепользования и застройки, установленные в регионе его проживания. Если нормы не предусмотрены, это не означает вседозволенность. Соседи могут обратиться в суд и выиграть дело. Например, если посчитают, что особенности рельефа не предполагают высокого или сплошного ограждения между участками. Любое действие собственника участка должно быть объективно аргументировано.

Ранее в Госдуме опровергли информацию о введении штрафов за установку глухого забора.