В Госдуме опровергли информацию о введении штрафов за установку глухого забора

В России законодательство не предусматривает штрафов за установку глухих заборов, которые разделяют дачные участки. Такое заявление сделал Александр Якубовский, участник парламентского комитета по строительству и ЖКХ. Его сообщение привело РИА Новости.

Ранее в Сети стали появляться новости о том, что в РФ с 9 июня вводятся штрафы за глухие заборы между дачными участками. Якобы разрешены только прозрачные ограждения, а за высокую и непросматриваемую ограду будут штрафовать на сумму до 1,5% от стоимости земли.

«Эта информация не соответствует действительности. Такие санкции не предусмотрены ни на федеральном, ни на региональном уровне», — указал депутат.

Якубовский подчеркнул, что ни 9 июня, ни в любой другой день таких законов в силу не вступало. Указываемые в слухах требования являются всего лишь строительными нормами и правилами, которые высказываются в качестве рекомендаций. Они не являются обязательными к соблюдению.

Ранее в Госдуме рассказали о нормах, действующих на дачных участках. По словам депутата Гаврилова, жилой дом должен располагаться примерно на расстоянии 3 м от линии разграничения участков. Для других строений, например, гаражей или бань, установлены индивидуальные нормы, — не менее одного метра. Если в здании поселят животных, то его необходимо построить от забора на расстоянии 4 м.