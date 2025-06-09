В Госдуме опровергли информацию о введении штрафов за установку глухого забора
Депутат Якубовский: в РФ нет штрафов за глухие заборы между дачными участками
Фото: [Медиасток.рф]
В России законодательство не предусматривает штрафов за установку глухих заборов, которые разделяют дачные участки. Такое заявление сделал Александр Якубовский, участник парламентского комитета по строительству и ЖКХ. Его сообщение привело РИА Новости.
Ранее в Сети стали появляться новости о том, что в РФ с 9 июня вводятся штрафы за глухие заборы между дачными участками. Якобы разрешены только прозрачные ограждения, а за высокую и непросматриваемую ограду будут штрафовать на сумму до 1,5% от стоимости земли.
«Эта информация не соответствует действительности. Такие санкции не предусмотрены ни на федеральном, ни на региональном уровне», — указал депутат.
Якубовский подчеркнул, что ни 9 июня, ни в любой другой день таких законов в силу не вступало. Указываемые в слухах требования являются всего лишь строительными нормами и правилами, которые высказываются в качестве рекомендаций. Они не являются обязательными к соблюдению.
Ранее в Госдуме рассказали о нормах, действующих на дачных участках. По словам депутата Гаврилова, жилой дом должен располагаться примерно на расстоянии 3 м от линии разграничения участков. Для других строений, например, гаражей или бань, установлены индивидуальные нормы, — не менее одного метра. Если в здании поселят животных, то его необходимо построить от забора на расстоянии 4 м.