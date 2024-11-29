Эксперт Рыбинцева: брать отпуск выгоднее в те месяцы, когда рабочих дней больше

Главный бухгалтер одного из ростовских трудовых предприятий Наталья Рыбинцева рассказала, в какие месяцы выгоднее всего брать отпуск, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт Рыбинцева сообщила, что оплата отпуска рассчитывается по количеству календарных дней, а начисление заработной платы происходит при учете рабочих дней. По мнению бухгалтера, именно на этот важный критерий необходимо обращать внимание при выборе месяца для отпуска. Наталья Рыбинцева считает, что самый выгодный отпуск будет в те месяцы, когда рабочих дней больше.

«Лучше всего отпуска планировать на февраль, март, апрель, июль, август, сентябрь или октябрь. В эти месяце нет дополнительных выходных дней, и сотрудники успеют больше поработать», — говорит Наталья Рыбинцева.

Эксперт не рекомендует уходить в отпуск в январе и мае. В эти месяцы россиянам предоставляют дополнительные выходные дни в связи с различными праздниками. Рассчитать выгодность отпуска можно также по формуле.

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