Москвичи не будут отдыхать на Новый год: жители столицы готовы подработать на праздниках за 20 тысяч рублей

Подработку в предновогодний период и на праздниках планируют взять около 23% москвичей, опрошенных специалистами «Авито Работы». Результаты опроса находятся в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня». При наличии подходящих предложений дополнительную работу готовы взять еще 37% респондентов, а 29% точно будут отдыхать на Новый год.

На новогодних праздниках москвичи готовы заняться упаковкой подарков (17%), дизайном, копирайтингом, фотографией и другими творческими направлениями (13%), онлайн-торговлей (13%), а также работой в сфере доставки и логистики (13%). Чаще других о планах подработки на Новый год сообщали специалисты по маркетингу, рекламе и PR (52% респондентов), работники фитнес-индустрии и салонов красоты (47%), сотрудники автомобильного бизнеса (44%), следует из данных опроса. Подработка на праздниках наиболее востребована среди молодежи 18-24 лет (35%) и 25-34 лет (31%), людей 35-44 лет (28%).

Москвичи готовы брать подработку на длинных выходных, чтобы накопить на личные цели или отпуск (42%), для такого же числа опрошенных это дополнительный заработок на подарки и праздничные расходы. Кроме того, четверть опрошенных (25%) хочет использовать свободное время с пользой, поэтому не планирует отдыхать. Для 14% граждан это способ попробовать себя в новой сфере. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов, отметили аналитики.

Зарплатные ожидания в период новогодних праздников среди москвичей самые высокие по России — около 54 тысяч рублей, сообщили в «Авито». Однако жители столицы готовы выйти на работу в каникулы при доходе до 20 тысяч рублей (16%), 20-30 тысяч рублей (24%) и 30-50 тысяч рублей (23%).

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