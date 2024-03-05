Эксперт Санакоев пояснил, готовится ли Пекин к войне

Президент АНО «Центр исследований АТР» Сергей Санакоев не согласен с мнением автора материала Reuters о том, что увеличение расхода на оборонную промышленность Пекина — это сигнал для Пентагона, что Китай готов военным путем возвращать Тайвань, пишет интернет-издание «Абзац» .

Эксперт не исключает, что Пекин может готовиться к войне, поэтому и увеличивает военные расходы. Только делает это не потому, что намерен первым нападать. Китай вынужден отвечать на агрессивные действия США. Пекин твердо уверен, что Тайвань — это территория Китая, поэтому никто не решит силой отнимать ее, приносить ущерб инфраструктуре и вред населению.

Эксперт также напоминает, что экономика Китая постоянно развивается. Расходы на военную технику взаимосвязаны с ВВП страны. Этот показатель в настоящее время достаточно высокий.

«Пекин демонстрирует, что готов к любым угрозам со стороны агрессоров. Увеличение военного бюджета – своеобразное предупреждение. Соединенные Штаты пытаются сейчас использовать Тайвань против Китая, как это делали с Украиной против России. Вашингтон качает на остров оружие, хотя формально и признаёт идею единого Китая», – сказал Санакоев.

Эксперт уверен, что в Пекине будут мирным способом возвращать Тайвань. О воображаемой угрозе говорит только Запад, которому выгодно создавать такой образ КНР.

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