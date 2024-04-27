Эксперт Щепетнов: фронт устоит после передачи американской помощи Киеву

К чему готовиться мирным жителям

Эксперт уверен, что политические деятели ведут консультации по урегулированию конфликта мирным способом. Военные ВСУ не будут устраивать террористические теракты, чтобы уничтожить гражданских. Есть один объект, который все равно остается в зоне риска атак дальнобойными ракетами, которые получила Украина — Крымский мост.

В зону риска поражения дальнобойных ракет попадает Крым, часть Ростовской области, Курская и Белгородская области.

Что произойдет в зоне СВО

Эксперт уверен, что существенных изменений не произойдет. В настоящее время ВС РФ выбрала тактику выдавливания и перемалывания. США решили передать Украине вооружения, чтобы немного выровнять позиции. Глобальных сражений в ближайшее время не предвидится.

Зачем США снова передала помощь

Предположение, что Запад и США устали от украинского конфликта, ошибочное и даже абсурдное, уверен волгоградский эксперт Щепетнов. Новый пакет помощи перезагрузит военные действия. Партнеры Киева не бросят Украину и будут поддерживать на протяжении всего действия СВО.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявили, что Россия добьется необходимого результата в ходе СВО.