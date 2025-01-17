Эксперт Щепетнов назвал судебный процесс над генералом Поповым «позорным фарсом»

Экс-боец спецназа ГРУ Антон Щепетнов высказал мнение, что дело генерал-майора Ивана Попова необходимо вернуть на повторную проверку в прокуратуру для прекращения фарса, сообщили novostivolgograda.

«Пусть даже под благовидным предлогом — верните в прокуратуру, верните на доследование, но просто закройте этот позорный фарс», — отметил эксперт Щепетнов.

Эксперт предполагает, что Попов оказался фигурантом уголовного дела из-за конфликта с руководством. Генерал неоднократно заявлял о своей готовности вернуться в зону СВО для выполнения боевых задач. Военный эксперт Щепетнов высказал мнение, что подобное развитие событий маловероятно после выдвинутых ему обвинений.

«Но даже в опале Попов остается примером чести и преданности долгу», — считает военный эксперт.

Экс-боец спецназа ГРУ Щепетнов уверен, что уголовное дело против Попова было возбуждено из-за его критики СВО. Эксперт отметил, что ситуация неоднозначная. С одной стороны, генерал делился своими мыслями в закрытом чате. С другой стороны, по мнению эксперта, риторическим остается вопрос, имел ли он на это право в занимаемой должности.

«В конце концов, можно было влепить ему выговор или там неполное служебное соответствие. Хотя лично я считаю, что генерал имеет право все-таки на собственное мнение», — говорит военный эксперт.

Эксперт провел исторические параллели. Накануне Великой Отечественной войны в советской армии начались репрессии. Некоторые специалисты считают, что высокопоставленные лица жертвовали жизнями солдат, чтобы не высказывать неугодное правительству мнение. По мнению Щепетнова, факт уголовного преследования генерала в современное время можно расценивать как удар по моральному состоянию армии.

«Когда рядовые и офицеры видят, что генерала «закатали», они думают: «А что же будет со мной?» — отметил военный эксперт в комментарии «НовостиВолгограда.ру».

Ранее сообщалось, что в деле генерала Попова не смогли найти потерпевшего.