«Ъ»: в деле генерала Попова не смогли найти потерпевшего

В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве, связанного с бывшим командующим 59-й армией, генерал-майором Иваном Поповым, выяснилось, что нет потерпевшей стороны. Представители Министерства обороны Российской Федерации и администрации Запорожской области отказались от претензий, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя защиты офицера Сергея Буйновского.

В ходе судебного заседания было отмечено, что благодаря действиям генерал-майора, в том числе благодаря укреплению оборонительных позиций, удалось отразить контратаку украинских вооружённых сил. Имущественных претензий к Попову и Министерству обороны не имеется.

«Юрист от Запорожской области на заседании заявил, что регион не считает себя потерпевшей стороной, так как Иван Попов не нанес ущерб. Металлоконструкции, о которых идет речь в деле, были гуманитарной помощью, а не прописанными в бюджете расходами», — цитирует адвоката «Коммерсант».

В мае 2024 года Попов был взят под стражу, а затем переведён под домашний арест. В июле он выразил готовность отправиться в зону проведения специальной военной операции, если получит разрешение от командования Вооружённых сил Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что на счетах Попова было обнаружено более 30 млн руб. Эти средства подверглись аресту. Такие же меры были приняты и в отношении имущества его предполагаемых подельников, Владимира Шестерова и Вячеслава Ахмедова.