Эксперт Щепетнов объяснил, зачем террористу показательно отрезали ухо

Эксперт уверен, что отрезание уха террористу — это не эмоциональный акт. Это целенаправленный посыл всем, кто думает, что можно безнаказанно убивать невинных людей. Опубликованные видео не пропагандируют жестокость. Они сняты для назидания таким же «отморозкам».

«Я считаю это крайне позитивным моментом и не думаю, что это было на эмоциях. На эмоциях расстреливают. Или оба уха режут. Или вовсе башку отрезают. Здесь только часть уха отрезывают на камеру, тем более, спецназовцы — люди тертые», — отметил Антон Щепетнов.

Оценивать, как проходило задержание, не стоит. Спецназовцы задержали террористов, которые за 500 тысяч рублей убивали невинных людей. Сейчас на эти деньги невозможно купить даже какую-то нормальную машину, пусть и поддержанную. На допросе задержанные трусятся, хотя в «Крокус Сити Холле» без сомнений стреляли в безоружных людей, истребляя целые семьи.

«Ни один нормальный в здравом уме человек не пойдет совершать теракты, тем более за «бабки». Но одно из понятий культурной антропологии как раз в том, что ты должен принять факт — есть люди, которые мыслят иначе, нежели мы. Там совершенно другая, в том числе ошибочная религиозная мотивация, связанная с лже-толкователями Корана. То есть, выбрали дебилов, у которых реально вообще отсутствует порог каких-то нравственных и моральных ценностей», — считает военный эксперт Щепетнов.

Видео также было снято для мигрантов, чтобы иностранные жители не совершали на территории РФ противоправных действий, предполагает эксперт.

Напомним, видео с задержанием одного из террористов появилось в интернет-мессенджерах. В брянском лесу боевику отрезали часть уха и принуждали его съесть орган. Прозвучала угроза, что следующей отрезанностью частью тела станет половой орган.

Ранее источник в Министерстве иностранных дел РФ сообщил РИА Новости об усилении контроля за притоком мигрантов.