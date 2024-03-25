В России могут ужесточить контроль за мигрантами

В России могут усилить контроль за притоком мигрантов, сообщил РИА Новости источник в Министерстве иностранных дел РФ. Он уточнил, что работа в этом направлении по линии правительственных структур может ускориться после теракте в Красногорске.

«Речь идет о придании большей организованности в процесс, повышении контроля за соблюдением приезжими нашего миграционного законодательства. Видимо, трагедия в «Крокусе» повлияет на эту работу в целях ее ускорения», — сказал собеседник агентства.

Вечером 22 марта неизвестные ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» и начали безжалостно расстреливать людей. Террористы имели с собой легковоспламеняющуюся жидкость, которую впоследствии разлили в помещении. Пожар охватил концертный зал, где находились люди. В этот день в нем должна была выступать российская рок-группа «Пикник».

На данный момент известно о 137 погибших. Спасатели продолжают находить под завали фрагменты тел.

23 марта спецслужбы поймали четырех подозреваемых в совершении теракта. После совершения преступление они направились на автомобиле в сторону Брянской области, где, предположительно, должны были пересечь украинскую границу.

Задержанными оказались граждане Таджикистана. Они имели регистрацию в России. В ночь на 25 марта в Басманном суде прошло заседание по делу о теракте, куда были доставлены подозреваемые. Судья вынес решение отправить их до 22 мая под арест.

Ранее мы сообщали, что в Талдоме прошла акция «Свеча памяти» в знак солидарности в связи с трагедией в Красногорске.